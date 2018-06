Hooligans van PEC Zwolle maken deel uit van heuse 'knokdivisie'

,,Een zeer zorgwekkende ontwikkeling’’, zegt Ferwerda. ,,Het schrikbeeld is dat dit soort groepen niet alleen in bossen opduiken om met elkaar een competitie uit te vechten, maar ook in een uitgaanscentrum of hartje Zwolle. Wie dan met ze in aanraking komt is kansloos.’’

Ferwerda stelt dat de vechtpartijen raken aan ‘een maatschappelijke veiligheidsdiscussie’. ,,Veel mensen vinden het niet erg als deze jongens elkaar op afgelegen plekken de hersens inslaan, want niemand heeft er dan last van. Maar je kunt je als overheid afvragen of het verstandig is om dit op de lange termijn te laten lopen. Want die jongens kunnen ongestoord verder trainen, ervaring opdoen en sterker worden. En dan kan er wel een moment ontstaan dat het een probleem voor iedereen wordt.’’

Sommige leden van deze groepen trainen in kickboksen en mixed martial arts, om de sterkste in deze ondergrondse scene te worden. Het is lastig voor de politie om onderzoek naar deze groepen te doen, omdat de meeste gevechten op verlaten plekken worden georganiseerd. Tegen de tijd dat politieagenten lucht krijgen van zo’n vechtpartij zijn alle deelnemers vertrokken.

Ellebogen

Op een filmpje, dat afgelopen weekend op de website Dumpert verscheen, is te zien hoe dertig hooligans van naar verluidt PEC Zwolle en het Duitse Preußen Münster bij de Gravenweg in Lierderholthuis (een dorp net onder Zwolle) het gevecht met elkaar aangaan. Onderling delen ze stoten, trappen, knietjes en ellebogen uit, terwijl anderen elkaar proberen te verwurgen. Er zijn ‘spelregels’; zo wordt er alleen met de blote vuisten gevochten. Waarschijnlijk vond deze vechtpartij al op zaterdag 26 mei of zondag 27 mei plaats.

Oefenduel

Uit onderzoek van Ferwerda blijkt dat 29 profvoetbalclubs, waaronder PEC Zwolle, vechtgroepen onder hun supporters hebben die met elkaar in een heuse competitie verwikkeld zijn. Zij gaan op afspraak in groepsverband met elkaar op de vuist, meestal op afgelegen plekken.