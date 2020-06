Hoorn verwacht 600 betogers voor en tegen standbeeld JP Coen

'Weg met JP Coen' en 'Coen is OK' wilden bij het standbeeld op de Roode Steen in het historische centrum van Hoorn protesteren, maar dat mag niet van de gemeente. ,,Vanwege de terrassen en de 1,5 metervoorwaarde is hier onvoldoende plek voor betogingen", aldus de burgemeester. Met beide organisaties is wel afgesproken dat zij met een kleine delegatie een kort statement kunnen uiten bij het standbeeld.

Het protest tegen het standbeeld van 'Weg met JP Coen' is vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur op het Pelmolenpad in Hoorn. De demonstratie voor het standbeeld van 'Coen is OK' begint om 17.30 op de Noorderveemarkt en duurt tot 19.30 uur. Beide terreinen liggen een paar honderd meter uit elkaar.

Niet verplaatsen

Intussen heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Hoorn in een brief opgeroepen om het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen niet te verplaatsen of te verwijderen. GroenLinks wil volgende week een motie daarvoor indienen. Zeven politieke partijen in Hoorn willen een stadsgesprek voeren. ,,We moeten juist over ons verleden het gesprek voeren en leren voor de toekomst", zeggen de fractievoorzitters.