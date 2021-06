Hopelijk mogen we weer op vakantie, verdwaalt u dan ook altijd?

FRANK IN QUARANTAINENet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 460. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Gaat ’t nog een beetje over corona, die stukkies? Boze lezers op de mail. Maar natuurlijk, beste boze lezers. Het gaat al anderhalf jaar over corona. Over uw en ons leven in de pandemie, waarvan we (hopelijk) het einde naderen. Waardoor we straks ook allemaal weer op vakantie kunnen, de meesten van ons met de auto.

Wij ook, zo is het plan. Ik houd wel van een goeie roadtrip. Met de familie in juli: reuze gezellig. Maar in je eentje een paar honderd kilometer rijden: da’s pas heerlijk. Je hoeft geen uitgebreide plas- en foerageerpauzes in te lassen. Even in de bosjes op een parkeerplaats en verder weer. De radio knalhard: in Nederland Radio 1 en wanneer die zich begint te herhalen naar 2. In België Studio Brussel, in Duitsland een lokale zender en als ik dat beu ben zet ik Desire van Bob Dylan op. Kan ik vier keer achter elkaar naar luisteren. Dan ben ik meestal wel waar ik wezen moet.

Als ik de weg kan vinden. Dat is een van de weinige nadelen van in je eentje rijden. Dat je ook in je eentje de weg moet vinden. Google Maps, zegt u nu. Ja, maar ik heb nogal eens ruzie met dat ding. Overigens ook als mijn vrouw en ik samen rijden. Ik denk dat ik na 64 jaar moet constateren dat het aan mij ligt. Maar vertel het niet verder.

Ik vind de kaartjes te klein (moet steeds van zonnebril naar leesbril wisselen), ben van nature eigenwijs en raak in een lichte paniek van te veel keuzes. Tenminste, als het keuzes lijken. Het meest verwarrend vind ik dat vierkantje bovenin het wegwijzerkaartje, dat aangeeft welke route er komt na de route die je nu volgt. Dus dan zegt Google Maps: ga nu naar rechts, maar geeft dat vierkantje aan dat je daarna naar links moet. Te veel informatie. Het ergste: mijn vrouw weet dat ik daarvan in de war raak en ‘leest’ daarom de kaart. Maar ik kijk natuurlijk toch mee en zeg: ‘Nee, nee links’ en hup gaat het stuur om. ‘Wat doe je nou?’

Nou ja, u kent het wel, toch? Verdwalen op vakantie. Ik wil uw verhalen wel horen, als voorpret voor de eerste (bijna) coronavrije zomermaanden. Maar bondig graag.