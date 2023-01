Horeca worstelt met 16-jarigen: 'Laat je ze binnen dan hebben ze Flügelflesjes in hun bh of haren'

Ze zijn de tienerdisco ontgroeit, maar moeten nog jaren wachten om de ‘echte’ clubs en kroegen in te mogen. Tieners van 15, 16 en 17 staan in het uitgaansleven vaak voor een dichte deur, of eigenlijk, voor een brede portier die ze niet doorlaat.

,,Laat je ze wel binnen, dan hebben ze drank in hun tas of Flügelflesjes in hun bh of in hun haren. Ze zijn heel creatief’’, vertelt Wilma van Velthuizen. Zij runt in Zutphen feestcafé Schatjes. ,,Die tieners kunnen inderdaad bijna nergens heen, maar het is als ondernemer ook haast niet te doen. Ik snap wel dat veel zaken er niet meer aan beginnen om deze groep binnen te laten.’’ Van Velthuizen durft het wel aan. Daarover straks meer.

De Hip in Deventer bijvoorbeeld is heel stellig: ,,Bij de clubnights op zaterdagavond hanteren wij altijd 18+. Dat is makkelijker werken, dan hoef je na de ingang niks meer te controleren. Vroeger was het niet zo lastig, maar de regels zijn veranderd en daar zijn de 16- tot 18-jarigen de dupe van. Maar als uitbater is het gewoon niet te doen om ze toe te laten’’, zegt Fonz Scheepstra.

Streng deurbeleid

Welke stad je ook pakt, het probleem wordt herkend. De binnenstadsmanager van Zutphen, Remco Feith, roept direct: ,,Ja! Ik hoor elke horecagelegenheid hiermee worstelen. Ze voeren vaak een streng deurbeleid en ik zie dat de 18-min-groep daardoor tussen wal en schip raakt.’’ De binnenstadsmanager van Deventer, Peter Brouwer, net zo: ,,Dit is overal een probleem. Het is een vraagstuk waar we in Deventer ook aandacht voor hebben, maar een oplossing?!’’