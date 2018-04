‘Horrorverbouwing’ jaagt Wijks gezin met drie kinderen huis uit

Het draaide uit op een horrorverbouwing. Die weinig heel heeft gelaten van het droomhuis dat Erik en Petra van der Vlugt uit Wijk bij Duurstede voor ogen stond. In plaats daarvan kijken ze aan tegen een extra schuld van ruim 40.000 euro, geld dat ze niet hebben. En wonen ze met hun kinderen Damian (10), Brian (8) en Lilian (5) noodgedwongen al bijna een halfjaar in bij de ouders van Petra, ook in Wijk bij Duurstede.

Zó erg, op zeker moment, dat de gemeente een bouwstop en een woonverbod oplegde. De bovenverdieping waar het gezin tijdens de verbouwing verbleef, had kunnen instorten. Alle hak- en sloopwerk eronder, zo bevestigt een bouwkundige van de gemeente Wijk bij Duurstede, had geen dragende constructie overeind gehouden. Erik van der Vlugt: ,,De kinderen sliepen er precies boven. Je moet niet denken aan wat er had kunnen gebeuren.’’

Hulp

De wanhoop nabij en talloze slapeloze nachten verder is het Wijkse gezin nu een crowdfundingsactie begonnen. Wat ze behalve aan stress en rekeningen hebben overgehouden aan het maandenlange avontuur is ‘een voordeur, voorraam, vensterbank, stofschot, de wc en een heel groot gat waar eerst de pui en de keukenmuur hebben gestaan’.

Erik van der Vlugt: ,,We krijgen hulp van veel mensen, zoals de school van onze kinderen, de kerk, de gemeente en inmiddels een échte aannemer. We kunnen wat leningen krijgen van familie en vrienden. Maar wij kunnen die nooit terugbetalen. We hadden 74.000 euro beschikbaar, en daar moeten we nu met nog eens 50.000 euro overheen om het huis alsnog bewoonbaar te krijgen.’’

Vertrouwen

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Via vakmanvinden.nl hadden Erik en Petra vijf offertes binnengehaald voor hun uitbouw. Aannemersbedrijf KleinBouw was niet de goedkoopste, maar wekte wel het meeste vertrouwen. Een oudere, vriendelijke man, die van zwart werken niets wilde weten. Over alles dacht hij mee, Petra en Erik kwamen in Baarn bij hem over de vloer om de puntjes op de i te zetten. Erik: ,,Hij bleek liefhebber van modeltreinen. Ik heb hem nog de Märklinbaan van onze kinderen cadeau gedaan. Ze speelden er toch niet meer mee.’’

Maar toen de verbouwing eenmaal van start ging, veranderde volgens Erik en Petra deze joviale, goedlachse oude baas in een narrige, soms grofgebekte en bazige aannemer, die geen enkele bemoeienis duldde met zijn manier van werken. En daar was volgens hen veel op aan te merken.

De betreffende aannemer wil desgevraagd niet reageren, maar hem wordt onder meer verweten dat hij te veel of juist de verkeerde spullen bestelde, en dat door hem ingehuurd personeel moest werken zonder beloofde tekening, schets of berekening. Hij hield het op vluchtige, mondelinge aanwijzingen. ,,Ik ga over Erik en Petra van der Vlugt helemaal niets zeggen, en zeker niet over de telefoon”, is alles wat hij kwijt wil, voor hij de verbinding verbreekt.

Ellende

Erik van der Vlugt: ,,Werkelijk alles wat fout kon gaan, is fout gegaan. Met de heipalen, de fundering, de muren, de dragende constructie, zelfs met de rekening. De bouw is totaal verkeerd ingeschat, alles moest zo goedkoop en snel mogelijk worden uitgevoerd. Deze aannemer is de weg in het project totaal kwijtgeraakt, maar hij heeft dat op geen enkel moment willen toegeven, ook de keren niet dat we rond de tafel wilden met hem om de voortgang te bespreken.’’

Achteraf bleek er geen Bouwgarantverzekering om aan te kunnen spreken. En hoewel de Baarnse aannemer aansprakelijk is gesteld voor de schade, zien Petra en Erik op aanraden van hun advocaat af van een gang naar de rechter. Zo’n juridische procedure schroeft de kosten alleen nog maar verder op, terwijl in vergelijkbare kwesties inmiddels zou zijn gebleken dat er toch geen geld bij het klusbedrijf te halen valt. ,,Als het op claims aankomt, is het een kale kip waar je niet van kunt plukken.’’

Nieuwe start

Om zoveel mogelijk op kosten te besparen, hebben Erik en Petra het stukje aanbouw dat uiteindelijk toch nog was neergezet in één dag weer afgebroken, samen met de kinderen. ,,Je duwde het muurtje zó om, zelfs daar had hij een zooitje van gemaakt.’’