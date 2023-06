Houdt de asieldeal in dat er straks minder asielzoekers naar Nederland zullen komen?

Straf voor Brech kan blijven: hij móet Nicky hebben gedood, ‘ook zonder duidelijke doodsoor­zaak’

De veroordeling van Jos Brech kan in stand blijven, zo adviseert de advocaat-generaal dinsdag aan de Hoge Raad. De Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Brech is in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar cel, maar ontkent iedere betrokkenheid.