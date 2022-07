Hufters, blief thuus!

Jaren geleden zette ik voor het eerst voet op de heilige grond van Zwarte Cross. Ik mocht verslag doen van de BN’er-klasse op het inmiddels beruchte festival waar bier gooiende boeren en ruige motorcrossers met matjes elkaar treffen voor een weekendje høken, brekken én angoan. Niet iedereen op de Amsterdamse redactieburelen reageerde enthousiast op de uitnodiging van Zwarte Cross. Maar omdat mijn roots in Salland liggen en ik bovendien grote praatjes had gehad over dat ‘wij in het oosten’ meters bier in onze holle kies gooien, werd ik erheen gestuurd. Mooi, want ik had wel weer eens zin in een festival met bier, blubber en muziek van Jovink en de Voederbietels.