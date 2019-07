Hugo Borst, Jennifer Vreugdenhill en Jan Six te gast in Ochtend Show to go

Ook praten we met Jan Six, want in het Rijksmuseum wordt het wereldberoemde schilderij “De Nachtwacht” van Rembrandt gerestaureerd, terwijl het schilderij gewoon in het museum blijft hangen. We nemen live een kijkje in het museum, en vragen aan Jan Six wat er allemaal komt kijken bij zo’n peperdure, jarenlang durende operatie.