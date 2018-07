Huidige hitte een hel voor zonneallergiepatiënten

Mensen met ernstige zonneallergie moeten voor behandeling naar het ziekenhuis. Vaak wel zes weken lang, twee tot of drie keer in de week. ,,Deze temperaturen zijn voor deze mensen een hel", weet Terra. Een bekende, ernstige zonneallergie is het zogeheten fytofotodermatitis. Dit is een acute, meestal blaarvormende ontsteking van de huid veroorzaakt door het giftige effect van gelijktijdig zonlichtblootstelling én contact met bepaalde planten die vrij in de natuur voorkomen.



Andere heftige vormen komen voor bij mensen met porfyrie, een stofwisselingsziekte. ,,Patiënten zijn in sommige gevallen zelfs allergisch voor kunstlicht", aldus Terra. Bij deze vorm van zonneallergie zie je na blootstelling aan zonlicht bovenmatige kwetsbaarheid van de huid, blaarvorming en littekenvorming.



Bij de hevige zonneallergie EPP gaat de huid die blootgesteld is UV stralen jeuken of pijn doen. De huid is daarbij vaak ook rood en gezwollen en soms ontstaan er bloeduitstortingen. Terra: ,,EPP is zeer zeldzaam en komt bij ongeveer 300 personen voor. Ongeveer 1 op de 20 mensen met EPP kan zelfs beschadiging aan de lever krijgen."