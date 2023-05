Huis gekeurd, tóch voor tienduizenden euro’s aan bouwproblemen: het gaat mis bij makelaars

Kopers op spannende woning­markt massaal in de rij voor een klushuis: ‘Onder de vier ton? Vergeet het maar’

De gekte op de huizenmarkt is er in ieder geval wel af, de tijd van overbiedingen voorbij. Woningverkopers moeten genoegen nemen met een iets lagere prijs, hoewel het nog wennen is aan die nieuwe werkelijkheid. Er valt weer wat te kiezen, maar de krapte blijft. Dus staan kopers in de rij voor een klushuis.