'Huisarrest voor katten is helemaal niet zo’n gek idee'

Honden lopen ook liever buiten



Katten kun je niet binnenhouden, zeggen liefhebbers. Dat lijkt waar, maar dan voornamelijk voor katten uit de rubriek gratis af te halen en niet, of veel minder, voor kostbare raskatten. Die kunnen blijkbaar prima binnenblijven. Natuurlijk zal het voor een kat, en vooral voor zijn baasje, wennen zijn om aan een lijntje te lopen. Maar honden zijn van nature ook liever tien uur per dag los buiten in plaats van braaf drie keer daags een blokje te lopen. En handhaving? Als de overheid geld binnen kan harken, is dat nooit een probleem. Kattenbelasting kan prima gebruikt worden om dat te financieren. Ik ben voor gelijke behandeling van honden en katten!



A. Kooijman, Nieuw-Beijerland.



Ik haat katten én mijn buurman



Kan de motie van Kleppe niet meer los te laten lopen ook landelijk overgenomen worden? Mijn buurman heeft een kat die op mijn auto ligt, hij vindt dat dat moet kunnen, die zijn behoefte in mijn tuin doet, hij vindt dat dat moet kunnen, en die bij mij op de deurmat plast. Ook daarvan vindt mijn buurman dat dat moet kunnen. Heb de wijkagent hierover geïnformeerd, dat was een vrouw die zelf ook katten heeft en zij vond ook dat dat moet kunnen. Maar wie betaalt de schade aan mijn auto en wie ruimt de uitwerpselen op in mijn tuin? Niet de wijkagent of mijn buurman, die lachen er alleen maar om. Niet zo gek dat ik katten ben gaan haten (en mijn buurman!).



J. de Graaf, Zoetermeer.

Heel smerig, die poep

Katten zijn best leuke beesten. Eigenaars beseffen echter te weinig dat ze anderen overlast geven, of het interesseert ze niet. Als je in je tuin werkt en geniet, is dat soms ineens bedorven door kattenpoep. Niet van jouw kat, want die heb je niet. Nee, van een buurkat. Heel smerig! Of je plastic afval is weer opengekrabd. Bijna wekelijks is het raak en kun jij de troep opruimen. Huisarrest is dus helemaal niet zo’n gek idee.

Norbert van Rossum, Dreumel.

Gaan we ook duiven en meeuwen aanpakken?

Even dacht ik de eerste 1-aprilmop van 2018 te vernemen! Marco Kleppe wil alle katten in ons mooie landje aan de zee huisarrest opleggen of desnoods aan een lijn leggen. Hoe wil hij dat in vredesnaam gaan handhaven? En wat zullen de volgende dieren zijn die ‘aangepakt’ worden? Wat te denken van meeuwen en duiven die auto’s en balkons onderschijten? En dan heb ik het nog niet gehad over eendjes, waterhoentjes, reigers en zwanen die hun behoefte in of langs het water doen! Laat deze politicus zijn aandacht richten op de problemen in de mensenwereld in plaats van de dierenwereld!