Huisarts Loosdrecht ernstig gewond na steekpartij in praktijk

Van der Weijden moest van vrouw na wakker worden eerst in bad: 'Ik stonk'

13:35 Maarten van der Weijden werd vanmorgen om half zeven wakker en voelde zich beter dan gisteren. De man die 163 kilometer zwom in 55 uur en met die prestatie Nederland fascineerde, moest van zijn vrouw Daisy direct in bad. ,,Ik had vrijdag mijn laatste douche genomen en daarna alleen maar in dat water gelegen, vandaar.’’