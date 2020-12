Huisarts van eerste coronadode: ‘Moet ik nog zorg blijven leveren aan mensen die weigeren of schelden?’

Het is een machteloosheid die ze nooit eerder heeft gekend. Ze liep een zolderkamer op. Daar lag een doodzieke verpleegkundige in bed, te hoesten. Corona. Ze had al tien dagen koorts en was volledig uitgeput.



,,Zelden in mijn leven heb ik zulke zieke mensen gezien”, schetst Zengerink. De vrouw was ziek geworden tijdens haar werk.



Haar zuurstofgehalte was te laag, normaal gesproken zou een ziekenhuisopname nodig zijn. Daar was ze absoluut ziek genoeg voor, in normale tijden. Maar niet als het leven beheerst wordt door corona. Dan gelden andere regels. ,,De machteloosheid die ik nu ervaar, heb ik nooit gekend. Misschien heb ik het één keer eerder meegemaakt. Toen ik in de tropen werkte en kinderen - baby’s - stierven aan de mazelen. Ja, toen had ik dat ook.”