Huisarts zaait onrust met misleidende tweet over coronapatiënten: 'We zijn hier niet blij mee’

viralDoktersdienst Groningen, de huisartsenpost voor spoedeisende hulp in de provincie, is vandaag overstelpt met telefoontjes vanwege een verwarrende tweet van een waarnemend huisarts. De huisarts, Rutger Hempel, schreef op Twitter dat er maandagavond bij de ‘enige coronapost van Groningen’ geen enkele coronapatiënt was binnengekomen. Misleidend, vindt Doktersdienst Groningen. ,,Het zegt helemaal niets over de huidige coronasituatie in de provincie.”

‘Ik ben huisarts. Ik heb vanavond avonddienst op de enige coronapost van de hele provincie Groningen gedaan. Er waren de hele avond nul coronapatiënten.’ Huisarts Rutger Hempel, een uitgesproken tegenstander van het coronabeleid, plaatste dit bericht maandagavond laat op Twitter. Zijn tweet werd duizenden keren geliket en bracht op sociale media een enorme discussie op gang. Diverse bekende corona-critici gingen er op diverse media als Instagram, Telegram en Facebook mee aan de haal om aan te tonen dat de coronapandemie zwaar wordt overdreven.

,,Ik zeg niet dat het niet bestaat, ik zeg dat het zwaar overdreven is en wordt misbruikt”, schrijft Willem Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, op zijn Instagram.

Ongenuanceerd

De tweet van de huisarts blijkt echter ongenuanceerd, blijkt uit een toelichting van Doktersdienst Groningen, die vandaag is overstelpt met telefoontjes van verwarde burgers en patiënten. ,,De huisarts was gisteravond aan het werk op de coronapost waar inderdaad nul coronapatiënten zijn binnengebracht. Daar is alleen een logische verklaring voor”, zegt woordvoerster Marian Blaauw.

Deze zogeheten ‘coronapost’ is bedoeld voor patiënten die vanwege niet-coronagerelateerde klachten naar een huisarts moeten, maar tegelijkertijd ook coronasymptomen hebben, zoals verkoudheid of koorts. ,,Als er bij de huisartsenspoedpost een patiënt binnenkomt die mogelijk het coronavirus heeft, wordt die doorverwezen naar de coronapost. We proberen op die manier de patiënten van elkaar te scheiden. De coronapost is in die zin een beetje een ongelukkig gekozen term: het is echt niet zo dat álle coronapatiënten uit de provincie ook daadwerkelijk op die afdeling terechtkomen.”

De betreffende tweet

‘Laat ons met rust’

Het bericht van Hempel klopt feitelijk, maar zet mensen wel op het verkeerde been, bevestigt Blaauw. Haar telefoon stond de hele dag roodgloeiend. ,,Je bent niet de eerste die ik hier vandaag over spreek. Mensen hadden veel vragen over het Twitter-bericht. We zijn zeker niet blij met de ontstane onrust. Daar hebben we met de huisarts over gesproken. Het was niet zijn intentie om onrust te zaaien.” Een goede bekende van de huisarts voert namens hem het woord. Hij houdt het via WhatsApp kort: ,,Een tweet die juist goed bedoeld was omdat er geen enkele coronapatiënt was op de post in Groningen, is volledig verkeerd opgevat door de mensen in Nederland. Laat ons verder met rust”, klinkt het.

Het Twitteraccount van Hempel is niet langer beschikbaar. Volgens Dagblad van het Noorden was het profiel doorspekt met anti-coronaberichten. Zo retweette hij gisteren nog een tweet van Baudet waarin de leider van Forum voor Democratie stelt dat lockdowns en mondkapjes niet werken. ,,Ik heb bij de sollicitatie niet zijn hele Twitter gescreend”, zegt een praktijkmanager die met Hempel samenwerkt tegen de krant. ,,Maar nu ik daar doorheen blader ontstaat een bepaald beeld waardoor het logisch is dat de tweet zo wordt gelezen en opgepikt. Ik wil me niet bemoeien met de persoonlijke politieke voorkeur van artsen, maar ik zit hiermee enorm in mijn maag.”

Vrijheid van meningsuiting

Over zijn baan hoeft Hempel zich geen zorgen te maken, bevestigt Doktersdienst Groningen. ,,Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, óók een huisarts. Wat ik wel weet is dat ook deze huisarts het coronavirus serieus neemt. Dat doen wij allemaal bij de Doktersdienst.” Of er vanwege de verwarring een andere naam wordt gekozen voor de coronapost, houdt Blaauw nog in het midden. ,,Het is allemaal nog vers. We gaan er de komende dagen even goed over nadenken.”

Rutger Hempel is gevraagd om commentaar, maar wil niet reageren.

Grote zorgen bij huisartsen over ziekteverzuim en werkdruk Huisartsen maakten zich eind vorig jaar grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg. Een groot deel is ontevreden over de zorg die ze nu leveren, bleek uit een peiling onder 1600 huisartsen van de Landelijke Huisartsen Vereniging. ,,Zorgen over kwetsbare patiënten, de oplopende werkdruk, het eigen team en uitval door verkoudheidsverschijnselen zijn aan de orde van de dag. We moeten er samen voor zorgen dat huisartsenpraktijken overeind blijven en zoveel mogelijk zowel de gewone zorg als coronazorg kunnen blijven bieden”, aldus de LHV. Huisartsen zijn vooral bezorgd over de effecten van de corona-uitbraak op kwetsbare groepen. ,,In de afgelopen periode hebben huisartsen minder tijd kunnen besteden aan contact met en sociale visites aan ouderen en sociaal zwakkeren”. Uit de peiling blijkt ook dat huisartsen in de afgelopen maanden anders gaan werken. Zo verloopt contact met patiënten veel vaker via beeldbellen en e-consult.

