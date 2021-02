Huisartsen kunnen aan de bak met vaccineren, dit wordt de volgorde

In Zeeland worden de vaccins (van AstraZeneca) vanaf maandag aan huisartsen geleverd. Later in de week volgen huisartsen in Limburg, de week erna komt Noord-Brabant aan de beurt. Alle 63- en 64-jarigen in de drie zuidelijke provincies kunnen dus snel een uitnodiging van hun huisarts verwachten. Dat geldt tevens voor mensen van 18 tot en met 64 jaar met zogeheten morbide obesitas (een BMI van 40 en hoger) en alle mensen met het syndroom van Down.