Huisartsen lopen over door extra werk: ‘Dit is niet vol te houden’

opruiing Mas­sa-aangifte tegen Willem Engel ingediend in Rotterdam, OM aan zet: ‘Een bijzondere zaak’

Een collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, is vanochtend bij het Parket van het Openbaar Ministerie in Rotterdam ingeleverd. In slechts elf dagen is de aangifte door 22.500 mensen ondertekend, meldt initiatiefnemer Norbert Dikkeboom.

16 december