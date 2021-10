Huisartsen Staphorst maken zich grote zorgen en gaan inwoners vaccineren in strijd tegen corona

In Staphorst werden in de afgelopen zeven dagen (tot en met zaterdag) 328 nieuwe besmettingen geconstateerd. Negen mensen belandden in het ziekenhuis vanwege corona. Huisartsen in het dorp maken zich grote zorgen, zo gaf praktijkmanager Hilga Miggels van huisartsenpraktijk Staphorst al aan in het lokale blad De Staphorster.