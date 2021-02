Huisartsenpaar Anneke en Hilco draagt praktijk na dertig jaar over aan... hun zoons!

Het Utrechtse huisartsenechtpaar Anneke (65) en Hilco (64) Nijdam stopt na ruim dertig jaar met dokteren in de wijk Zuilen. Ze hebben een paar goeie kerels gevonden om het stokje over te nemen: hun zoons Chris (34) en Sander (32).

Het verhaal begint zo’n 45 jaar geleden in Groningen, waar Friese Hilco en Twentse Anneke geneeskunde studeren. Hun romance begint met een practicum waarbij ze in kikkerspieren moeten snijden. Anneke: ,,Die mislukte proefjes hebben voor een band gezorgd, haha.’’ Hilco: ,,Daarna was het vrij snel aan.’’

Dat ze huisarts zullen worden is op dat moment allerminst zeker. Zij voelt meer voor kindergeneeskunde, hij overweegt bestralingsarts te worden. Hilco: ,,Maar alleen een huisarts is langdurig betrokken bij zijn patiënten, in alle fases van hun leven. Dat leek ons op een gegeven moment toch boeiender.’’

Koffers gepakt

Quote Dan ging ik visites rijden en stond ik meteen al voor de stoplich­ten naar de Amsterdam­se­straat­weg, om verderop de weg kwijt te raken op een dreef in Overvecht Anneke Nijdam Na afstuderen volgt een lange periode waarin ze van Zeeland tot Overijssel waarnemen voor vakantievierende huisartsen. Anneke: ,,Maar op een gegeven moment moest er meer rust komen in ons leven. Onze koffers stonden altijd gepakt. Bovendien was het in die tijd moeilijk om een klus als waarnemer te krijgen en een eigen praktijk lag ook niet voor het oprapen.’’



Ze schrijven zich daarom in bij een bureau dat een praktijk voor ze gaat zoeken. Met de aantekening dat ze niet in Zuid-Limburg, de kop van Noord-Holland of een grote stad terecht willen komen. Anneke: ,,Zul je net zien, komen ze aanzetten met die praktijk in Utrecht. Ik zei meteen: Nee joh, dat is niks voor ons.’’

Speciaal pand

Ondanks dat Zuilen in die jaren niet bekendstaat als een geweldige wijk, laten ze zich toch overhalen om te gaan kijken. Hilco: ,,We vielen meteen voor dat speciale pand aan de Julianaparklaan in Zuilen met twee spreekkamers beneden en een woning erboven. Dat we uitkeken op het park gaf de doorslag.’’

In het begin hebben ze het best moeilijk gehad, erkent Anneke. ,,Dan ging ik visites rijden en stond ik meteen al voor de stoplichten naar de Amsterdamsestraatweg, om verderop de weg kwijt te raken op een dreef in Overvecht. Maar we spraken af het gewoon vijf jaar te proberen.’’

Quote Chris hielp met zijn 10 jaar al mee tijdens griepvacci­na­ties. Dan legde hij pleisters en spuitjes klaar Hilco Nijdam

De rest is geschiedenis. Hun drie zoons werden er geboren, ze gingen zich aan hun patiënten hechten én aan Utrecht. Hij: ,,We zijn ongemerkt verstadst. Utrecht bleek een fijne plaats en Zuilen een prettige wijk om te werken en te wonen.’’

Steun en toeverlaat

Hilco werkte vijf dagen en reed de visites, zij vier dagen en was er doorgaans ’s middags voor de kinderen. Een perfecte situatie voor het gezin, aldus Anneke. ,,Ik kon gewoon mijn werk doen, mede door assistente Tjitske, onze steun en toeverlaat. Die sprong in als het spreekuur toch uitliep. De jongens droegen haar op handen, en omgekeerd.’’

Die jongens kregen het werk met de paplepel ingegoten, zegt hun vader. ,,Ze kwamen soms in de praktijk en Chris hielp met zijn 10 jaar al mee tijdens griepvaccinaties. Dan legde hij pleisters en spuitjes klaar. Ze zijn alle drie met de zorg besmet. Chris en Sander zijn huisarts, Bas is fysiotherapeut.’’

Zuilen bleek al snel een gemêleerde, warme volkswijk. Anneke: ,,Met heel betrokken patiënten. Ik herinner me een vrouw die meteen zei: ‘Ach wijfie, nou ben je net begonnen en heb je niet eens een bloemetje op je bureau’. Die kwam ze ’s middags brengen. Dan smelt je toch?’’

Ingetrapte deur

Maar eerlijk is eerlijk, het was niet allemaal rozengeur. Als ze vijf maanden bezig zijn, krijgen ze met agressie te maken. Hij: ,,Ik moest visite rijden en kreeg op straat klappen van een patiënt. Later is excuus aangeboden, maar het hakt er toch in. Er is ook weleens een deur ingetrapt, omdat de patiënt niet blij was met zijn medicatie. Het waren gelukkig incidenten.’’

Sinds 2003 is de praktijk – na heel veel vergaderingen – verhuisd en gevestigd in Gezondheidscentrum De Brug. Met andere artsen en specialistisch verpleegkundigen op het gebied van bijvoorbeeld diabetes en ouderenzorg. Hilco: ,,Het is zakelijker geworden, maar ook efficiënter. De kwaliteit van de zorg is verbeterd en het werk biedt meer mogelijkheden. Maar ik twijfel of dat alles opweegt tegen een intieme praktijk aan huis.’’ Anneke: ,,We hebben de switch op het juiste moment gemaakt. Ik had beide niet willen missen.’’

Zij is al met pensioen, per 1 maart volgt Hilco. Een echt afscheid zit er niet in. Hilco: ,,Ik doe nu de laatste consulten. Die emotioneren me.’’ Anneke: ,,Mede omdat je patiënten ook emotioneel zijn.’’ Hij: ,,Mensen gaven ons hun vertrouwen, wij hebben ons best gedaan. Alle kaartjes, bloemetjes of woorden van dank waren hoogtepunten. Als ik het over mocht doen, werd ik weer huisarts.’’ Zij: ,,Ik ook. Het was mooi en we hebben veel aan elkaar gehad. Niet dat het tijdens het avondeten over het werk ging, maar even 10 minuten met elkaar kunnen overleggen was fijn.’’

Ook gelachen

En er is ook gelachen, stelt ze vast. ,,We hadden aan de Julianaparklaan een dierenarts als buurman. Dus dan kwamen we in de wachtkamer en zat daar opeens een zieke herdershond.’’ Hij: ,,We hadden wat reserves toen we naar Utrecht kwamen, maar we zijn blij dat we hier gewoond en gewerkt hebben.’’

Exacte cijfers ontbreken bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), maar als twee zoons de huisartsenpraktijk van beide ouders overnemen, is dat wel bijzonder. Chris (34) en Sander (32) Nijdam gaan dat per 1 maart doen. Het idee hiervoor werd al eens geopperd toen ze nog jong waren. ,,Meer als geintje’’, zegt Chris. ,,Maar dat werd uiteraard concreter toen we allebei geneeskunde gingen studeren.’’ Sander: ,,We zijn er geleidelijk naartoe gegroeid en hebben drie jaar geleden de knoop doorgehakt.’’ Twee broers, één praktijk; gaat dat goed? Chris: ,,We zijn heel verschillend, maar dat is prima. We vullen elkaar aan.’’ Sander: ,,Tuurlijk moeten we dingen afstemmen, maar je oefent je vak vooral uit in je eigen spreekkamer.’’ Chris: ,,Ik heb er alle vertrouwen in. Bovendien gaan wij beiden na een werkdag weer gewoon naar ons eigen huis. Onze ouders waren 24 uur per dag bij elkaar. Knap dat ze het hebben volgehouden.’’ Of ze ook dertig jaar blijven weet Sander niet: ,,Ik bezit geen glazen bol, maar heb er in elk geval erg veel zin in.’’ Chris: ,,Onze samenwerking gaat vast lukken. En als jonge huisartsen gaan we ook dingen anders doen. Gewoon consult kan, maar per mail of vanuit huis met de webcam mag ook.’’ Bijzonder is dat ze allebei in Zuilen zijn opgegroeid. Chris: ,,Veel mensen kennen ons al, soms als de jongens die door de praktijk renden. En nu zijn we hun huisarts. Heel apart.’’