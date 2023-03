Huisartsenzorg knelt, in Zeeland doen ze het anders: ‘Ik heb een papadag én kan op vakantie’

Met armen vastgebon­den in het water: 200 jaar geleden werd laatste heksen­proef gedaan

Donderdag precies tweehonderd jaar geleden vond in de Twickelervaart bij Delden de laatste heksenproef van Nederland plaats. Een laatste oprisping van een bijgeloof dat aan duizenden vrouwen het leven kostte. Honderden buurtbewoners zagen hoe de 43-jarige Hendrika Hofhuis in het ijskoude water stapte. „Dit is een diepzwarte bladzijde in onze geschiedenis.”