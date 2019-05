Huisbaas ontsteekt in woede nadat huurster (20) zijn kat laat ontsnappen

Bij de politie kwam rond middernacht een melding binnen dat een 20-jarige vrouw niet meer welkom was in haar kamer. Ze had de kat van de huisbaas laten ontsnappen en daar was hij boos over. De jonge vrouw wilde gisteravond wat spullen uit haar kamer halen, maar mocht van de eigenaar niet naar binnen. Nadat de agenten haar verhaal hadden aangehoord, liepen zij naar de voordeur van de woning.



Bovenaan de trap in het pand troffen zij een man en een vrouw. De man hield een vleesmes in zijn rechterhand, hield dat vervolgens dreigend boven zijn hoofd en riep ‘kom dan’ naar de agenten. Om de situatie niet verder te laten escaleren, trokken de agenten hun pistool en sommeerden ze de bewoner het mes te laten vallen. Hij luisterde niet en liep terug zijn woning in.



Even later kwam de man zonder mes weer naar buiten, waarna hij aangehouden werd. Het mes is afgepakt en de man is naar het politiebureau gebracht.