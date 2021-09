Huiveringwekkende details uit Eris-moordplan: ‘Als je hem dit weekend nog kan doen geef ik je 80 zonder gezeik’

Het klinkt een beetje gek als een van de drie rechters minutenlang onderschepte chatberichten voordraagt die bol staan van de bijnamen, straattaal en typfoutjes. Maar het beeld dat opdoemt uit de berichten is duidelijk: enkele verdachten in liquidatieproces Eris praten wel erg gemakkelijk over leven en dood. Het Eris-proces draait om zes moorden en een enorme reeks mislukte moordpogingen en niet uitgevoerde moordplannen. De niet uitgevoerde plannen werden donderdag besproken in de beveiligde rechtszaal De Bunker in Amsterdam. Veel van de verdachten zijn lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh.

‘Als je hem dit weekend doet, geef ik je 80 zonder gezeik’

Een van de mannen die moest vrezen voor zijn leven was de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien, zo blijkt uit gesprekken die het OM toeschrijft aan hoofdverdachte Delano R., president van Caloh Wagoh en Jermaine B. Daarbij zou Jermaine B. de moordopdrachten namens Ridouan Taghi hebben doorgegeven aan de motorclub. De berichten stammen uit februari 2017 en zijn door de politie aangetroffen op harde schijven en laptops. Hoofdverdachte Delano R. bleek de chatgesprekken met een andere telefoon te hebben gefilmd. ,,Als je hem dit weekend nog of maandag (doet) geef ik je 80 snel zonder gezeik,” schrijft Jermaine, waarbij 80 zou staan voor 80.000 euro. Dat ziet Delano R. wel zitten. ,,Oké. Maak er werk van. Hij loopt dagelijks met een neefje van ons. Ik hou je op de hoogte.”

De voorgenomen moord op Balentien moet snel plaatsvinden, reageert Jermaine B. dan. ,,,Als je hem kan verbranden ook in fiets (straattaal voor auto), top. Zou niemand zo veel geven voor die hond, maar is dichtbij voor jou. Goeie om effe de motor de starten. Denk je dat je hem maandag nog kan doen voor die 80?” Dat moet volgens Delano R. wel lukken. ,,Ik kan hem nu zelfs lokken. Hij is wel scherp, maar verwacht dit nooit. Thx voor de prijs. Doe graag.” Een moordpoging op Balentien blijft uiteindelijk uit, hoewel hij in 2019 in Amsterdam Zuidoost alsnog om het leven wordt gebracht. De schutters en opdrachtgevers in die zaak is de politie nog niet op het spoor.

‘Het was niet mijn telefoon’

Tijdens de zitting ontkende Delano R. opnieuw dat hij degene was die de chatgesprekken heeft gefilmd. Ook zei hij dat hij niet deelnam aan de gesprekken. Een andere verdachte, Feno D. uit Nieuwegein, ging wel uitgebreid in gesprek met de rechtbank, maar deed dat uiterst behoedzaam.



Ja, hij wilde wel toegegeven dat hij soms berichten had doorgestuurd onder de naam ‘BIG’, die regelmatig in het dossier voorkomt. Maar volgens hem waren er meerdere gebruikers van de versleutelde telefoon die justitie aan hem toeschrijft.

,,Die telefoon werd gebruikt om van de ene naar de andere door te sturen. Het was niet mijn telefoon,” verklaarde D. ,,Ik zou die telefoon aan iemand anders geven. In Suriname. Maar met die persoon was in Suriname wat gebeurd. En toen heb ik die telefoon weer meegenomen en er wat mee doorgestuurd. En toen heb ik hem weer doorgegeven aan iemand.” Namen wilde hij niet noemen, om hen niet verder te belasten. ,,Eigenlijk wil ik helemaal niks zeggen. Ik dacht dat het OM erachter zou komen, dat die telefoon niet alleen bij mij in gebruik was, maar ook bij anderen.”

Bekijk hieronder onze video over het liquidatieproces Eris: