Huizen verzakken door droge zomer

Vanuit 83 gemeenten komen meldingen van serieuze verzakkingen. Terwijl het funderingsloket normaliter één klacht per week binnenkrijgt, zijn dat er sinds de droge zomer één à twee per dag. Soms gaat het om hele huizenblokken die verzakken. Dat verklaart het KCAF in tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).

Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor huizen die op houten palen staan. Die palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt.

Quote Als we meer droge zomers krijgen, staan de funderin­gen langer droog en groeien de problemen. Dat vinden we heel gevaarlijk Dick de Jong, Directeur Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

Risico

Het aantal huizen dat dreigt te verzakken, groeit. ,,Als we meer droge zomers krijgen, staan de funderingen langer droog en groeien de problemen. Dat vinden we heel gevaarlijk”, reageert KCAF-directeur Dick de Jong. Uit berekeningen blijkt dat maar liefst één miljoen huizen van voor 1970 risico lopen.

Opvallend is dat de meldingen uit steeds meer gebieden komen, ook uit regio’s die niet bekendstonden om verzakkingsproblemen. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die aan rivieren liggen, zoals de Betuwe, en die een kleiige ondergrond hebben. Maar ook woningen die op zandgrond staan, zijn in de gevarenzone terechtgekomen: door hevige regenval wordt het zand soms onder de fundering weggeslagen, waardoor de huizen verzakken. In veengebieden, zoals het Groene Hart en het gebied ten zuiden van Leeuwarden, komen fors meer meldingen binnen.