Huizenprijzen exploderen: steden worden onbetaalbaar

In mei gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog. Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 29 procent meer dan toen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis was ruim 289.000 euro.

Krapte Randstad

In het afgelopen kwartaal nam het aantal verkopen bijna in heel Nederland af. Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe. In Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam lag het aantal verkopen 13 tot 16 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2017. Prijzen stegen in die steden in een jaar tijd 12 tot 14 procent.



Het CBS noemt het verder opvallend dat Noord-Holland afgelopen maanden niet meer de provincie is met de grootste gemiddelde prijsstijging. De eer kwam in het tweede kwartaal toe aan Flevoland waar huizen in doorsnee 11,6 procent duurder werden op jaarbasis.



Van alle woningtypen stegen de prijzen voor appartementen wederom het sterkst. In het tweede kwartaal was hier sprake van een stijging van ruim 13 procent op jaarbasis, grotendeels veroorzaakt door de krapte op de markt. Vrijstaande huizen werden in doorsnee 7 procent duurder, waarmee die de kleinste stijging noteerden.