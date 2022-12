Hulde! De bomen winnen het van de kettingzaag

Rechtszaak zorgboerde­rij­dra­ma gaat drie dagen duren; tientallen nabestaan­den willen het woord

De rechtszaak tegen John S. (38) over de moorden bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een in Vlissingen gaat drie dagen duren. Enkele tientallen nabestaanden willen gebruikmaken van het spreekrecht. De vermoedelijke data zijn 3, 5 en 7 april, maar zeker is dat nog niet.

20 december