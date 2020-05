Hulp bij belastingaangifte voor duizenden mensen wordt weer hervat

Veel mensen doen zelf digitaal hun belastingaangifte, maar mensen die dat te spannend vinden of onvoldoende begrijpen, kunnen bijvoorbeeld ook naar een belastingkantoor. ,,Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om laaggeletterden of mensen uit kwetsbare groepen”, vertelt Bjorn Meijer, afdelingshoofd Particulieren en Dienstverlening bij de Belastingdienst. Voor hen is de datum waarop aangifte gedaan moest worden automatisch verlengd tot 1 september. Een proef waarbij deze mensen nu telefonisch geholpen worden met het doen van aangifte, is volgens de Belastingdienst geslaagd. Daarom worden vanaf dinsdag weer de eerste 12.000 mensen geholpen, ook via de telefoon. Het gaat om mensen die een eenvoudige aangifte hebben gedaan, die volledig overeenkwam met de vooraf ingevulde aangifte. De Belastingdienst zegt dat dit veilig telefonisch kan.

Aftrekposten

,,Over de andere, iets complexere aangiften, kan ik nu nog niet zoveel zeggen”, geeft Meijer aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om aangiften met aftrekposten. ,,We onderzoeken of we ook deze aangiften telefonisch kunnen doen. Iedereen gaat in elk geval geholpen worden de komende tijd.” Een terugkeer naar het belastingkantoor zit er voorlopig in elk geval nog niet in. Meijer: ,,We houden ons vast aan de richtlijnen van de overheid, en die gaan er onder meer vanuit dat je niet onnodig mag reizen. Maar we hopen uiteindelijk mensen weer op kantoor te kunnen helpen.”