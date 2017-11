Hulpteckel Cooper helpt baasje Kelsey bij diabetes

Hulphonden zijn er in alle soorten en maten, maar een teckel als hulphond komt niet vaak voor. Toch kan Cooper, de teckel van diabetespatiënt Kelsey Vlug, een hypo (te lage bloedsuikerspiegel) bij haar herkennen. En dat is handig, want Kelsey voelt een hypo zelf niet aankomen.