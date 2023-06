Hulpverleners vannacht urenlang slechter bereikbaar: ‘Dit falende prutsysteem is een schande’

storing c2000Door een landelijke storing in het C2000-systeem konden de politie, ambulance en brandweer maandagnacht niet goed met elkaar en met de meldkamer communiceren. Dat bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hulpverleners die aan het werk waren voelen zich opnieuw in de steek gelaten. ,,Het is en blijft onbetrouwbaar en ook levensgevaarlijk”, stelt politiebond ACP. Ook het noodhulpteam van het Rode Kruis kampte urenlang met problemen via C2000.

C2000 is een gesloten netwerk en bedoeld voor hulpdiensten. Een storing legde dit netwerk rond 00.00 uur plat. Door problemen met de apparatuur in de meldkamer konden de hulpverleners tot 03.00 uur niet goed met elkaar communiceren. Ze moesten daardoor in allerijl improviseren. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld meermaals moesten inbellen met hun mobilofoon of dat ze onderling per telefoon moesten bellen.

Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een gewapende overval of een ernstig ongeluk, waarin hulpverleners vaak in een splitsecond moeten reageren. Volgens de Veiligheidsregio’s hebben de hulpverleners relatief weinig problemen gehad door de storing. ,,Maar we vinden het wel heel vervelend dat dit gebeurt. Dit zou niet moeten mogen”, reageert een woordvoerder.

De politie ondervindt op dagelijkse basis problemen met het communicatiesysteem C2000 (video):

‘Het is een schande’

Volgens de politiebonden had het hele land last van de storing. Ook het back-upsysteem functioneerde niet honderd procent, zegt Maarten Brink van politiebond ACP. ,,Hoe hard de techneuten er ook aan werken, C2000 liet hulpverleners vannacht weer in de steek”, verzucht hij. ,,Het is en blijft onbetrouwbaar en ook levensgevaarlijk. Het is ongekend.”

Koen Simmers, hoofdbestuurder bij de Nederlandse Politiebond, vindt het een ‘schande’ dat burgers in de problemen kunnen komen door het ‘falende C2000-prutssysteem’. Dat is niet alleen ‘ongekend’, maar ook ‘volstrekt onacceptabel’, voegt Kamerlid Lilian Helder (PVV) daar aan toe. ‘In debat gezegd met minister Yesilgöz dat het zo wachten is op een dodelijke afloop.’ Helder pleit voor een stevig gesprek met de korpsleiding.

Na een volledige 'reset’ werkte C2000 weer naar behoren. De precieze oorzaak van de storing wordt nader onderzocht, meldt het ministerie.

Arbeidsinspectie

C2000, het communicatiesysteem van de hulpdiensten, is al twintig jaar een van de grootste hoofdpijndossiers van de overheid. Bij diverse grote gebeurtenissen, zoals de rellen op het strand van Hoek van Holland, de crash van een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol en de aanslag op Koninginnedag, liet het netwerk de hulpdiensten flink in de steek. Daarop kwamen er weer grote onderzoeken, gaf de overheid weer honderden miljoenen euro’s uit aan systeemupdates en nam ze experts aan die voor verbetering moesten zorgen. ,,Er is inmiddels meer dan een miljard euro uitgegeven. En ik vraag mij af of dat geld in de loop der jaren wel goed besteed is”, zegt Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland.

Nog geen drie maanden geleden was de laatste grote storing met C2000 in het Brabantse Rijsbergen. Daar hield de politie toen een klopjacht op drie verdachten van een overval op een wapenwinkel in België. In Rijsbergen crashte het voertuig van de verdachten. Zowel op het moment van de melding als tijdens de klopjacht door ruim zeventig politiemensen bleek communicatie met elkaar, maar ook met de meldkamer van de politie, een groot deel van de tijd onmogelijk. In reactie daarop noemde het ministerie van Justitie en Veiligheid de problemen met het communicatiesysteem ‘heel ernstig’.

Brandbrief

Door ‘het al jaren haperende’ communicatiesysteem komen de levens van hulpverleners bij grote en gevaarlijke operaties in gevaar, stelt de ACP. De korpsleiding en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn al langere tijd op de hoogte van deze problemen maar grijpen niet in, schreef de ACP samen met de bonden NPB, ANPV en Equipe in een brandbrief aan het ministerie. De bonden dienden tegelijkertijd een officiële klacht in bij de Arbeidsinspectie.

Volgens veiligheidsminister Dilan Yeşilgöz heeft het C2000-netwerk een dekkingsgraad van meer dan 97 procent. 100 procent beschikbaarheid is volgens haar onmogelijk vanwege veranderingen in het landschap, de bebouwde omgeving en storende radiobronnen. ‘Deze problematiek, die samenhangt met het intensief gebruik van (een steeds beperktere ruimte van) radiofrequenties, neemt naar verwachting de komende jaren verder toe’, reageerde de minister in een reactie op Kamervragen van de PVV.

Opvolger

Er wordt intussen gewerkt aan een opvolger voor het C2000-systeem, dat door alle hulpdiensten gebruikt moet gaan worden. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem (werktitel: NOOVA) in 2025 in gebruik wordt genomen. In mei van dat jaar loopt ook het huidige contract voor C2000 af, al kan dat nog met twee jaar verlengd worden. Gezien het grote belang van goed functionerende communicatie tussen hulpverleners moeten de twee systemen een tijdje naast elkaar blijven draaien. Aan NOOVA wordt ‘heel hard gewerkt’, aldus het ministerie.

De vervanging van C2000 is volgens Yesilgöz ‘onvermijdelijk om aan de ‘groeiende behoeften van gebruikers, zoals realtime locatiebepaling en de inzet van drones, te voldoen’.

