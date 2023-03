Hun dochtertje (7) riep nog ‘Papa niet doen!’, maar Rovillïen stak zijn ex toch dood

In Abbenbroek, een klein plaatsje met zo'n 1200 inwoners, gebeurt eigenlijk nooit iets. Tot die maandagochtend in januari 2022.

Rachel is al jarenlang samen met Rovilliën, de vader van haar dochter. Hij beticht haar van vreemdgaan en installeert een app op haar telefoon waarmee hij kan meelezen in haar appjes. Het is één van de manieren waarop hij haar zou stalken. Het stel heeft steeds vaker ruzie, familie bemiddelt tussen de twee. Een dag voor die fatale ochtend botsen ze behoorlijk.

Rachel en Rovilliën zijn dan al uit elkaar, maar wonen nog onder één dak omdat hij geen andere woning heeft. De politie komt die dag langs langs en adviseert het tweetal om allebei ergens anders te slapen, nadat hij Rachel heeft mishandeld. Aangifte doet ze niet. Die avond blijkt Rovilliën niet rustig ergens anders te slapen, maar op zoek te zijn naar een wapen.

Namens AD Rotterdams Dagblad is rechtbankverslaggever Eric Oosterom aanwezig bij de zaak: ,,Na zijn daad is Rovilliën van een brug over de snelweg gesprongen, in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij is overreden, maar heeft het overleefd. Tijdens de rechtszaak merkte je allerlei fysieke ongemakken aan hem. Hij is niet de doorsnee-verdachte, maar een zielig hoopje mens.''

