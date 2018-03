Wie het hoekpand aan een doorlopende weg in Den Haag Zuid bekijkt, ziet een doodnormaal administratiekantoor. Toch meent justitie dat achter deze ruiten jarenlang is gesjoemeld met papieren, waardoor mensen ten onrechte huurwoningen hebben kunnen krijgen. Gisterochtend viel daarom een gewapend team van de Inspectie SZW en de FIOD het kantoor binnen.



Directeur Jolanda van Loon van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) kent de werkwijze van de louche bemiddelingsbureaus inmiddels. Sinds enkele jaren zien woningcorporaties in Den Haag en omgeving dat woningzoekenden vervalste inkomensverklaringen indienen. Op die verklaring hebben ze bijvoorbeeld hun inkomen opgehoogd om aan een grotere sociale huurwoning te komen. Of juist verlaagd, om goedkoop in een sociale huurwoning te kunnen blijven wonen.



Volgens Van Loon speelt de krapte in de sociale huurmarkt een grote rol in de omvang van deze fraude. Mensen staan zo lang op de wachtlijst, dat ze zich wenden tot bureaus die beloven binnen drie maanden een woning te regelen. ,,Voor een deel gaat het om onwetende mensen, die in zulke beloftes trappen”, zegt Van Loon. ,,Aan de andere kant zou men beter moeten weten. In drie maanden een woning krijgen kan gewoon niet.”