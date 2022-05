Huurders zijn verhogingen zat: ‘Draai nu al ieder ‘kwartje’ 20 keer om’

Een goede 700 euro per maand betaalt Gea Huisman voor haar huurwoning in Hellendoorn. Met een inkomen van 1000 euro blijft er dan niet veel over, vertelt ze. Op haar fiets gaat ze naar de goedkoopste winkels, al tijdenlang heeft ze nog maar ‘een blokje benzine’ in haar auto, voor uitjes is geen geld. „Als mijn vriend me niet zou ondersteunen, moest ik onder de brug slapen.”

Samen met Paulien Pfeiffer en Belinda Supèr uit Nijverdal pleit ze voor bevriezing of, beter nog, verlaging van de huur. Maar het tegenovergestelde is dit jaar waar. Voor hen gaat de prijs met 2,3 procent per maand omhoog. In het geval van Supèr is dat, om precies te zijn, 12,44 euro. Een bijna te verwaarlozen bedrag voor sommigen, maar voor haar niet. „Ik draai nu al ieder ‘kwartje’ twintig keer om.”

Cijfers Nibub

Ze zijn niet de enige. Cijfers van het Nibud uit 2019 laten zien dat 800.000 mensen in Nederland na het betalen van de huur te weinig overhouden voor de kosten van levensonderhoud. „En dat aantal is de laatste jaren vast niet minder geworden”, zegt Abel Heijkamp van de Bond Precaire Woonvormen (PBW), die zich hardmaakt voor deze groep.

Quote Ik huur niet voor niets. Ik kan 60.000 euro hypotheek krijgen. Daar heb ik net een garage voor Paulien Pfeiffer

Onlangs stuurde de PBW een brandbrief naar minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), waarin de organisatie onder meer eist dat huren meerjarig bevroren worden en/of verlaagd worden en dat de gelden die vrijkomen door afschaffing van de verhuurderheffing terugvloeien naar huurders. Binnenkort is er volgens Heijkamp een gesprek met de bewindsman. „Want hij maakt het wettelijk mogelijk, door niks te doen. En als je niks doet, ga je door op dezelfde voet.”

Zo kijken ook Pfeiffer, Supèr en Huisman ernaar. Het voelt voor hen alsof zij met een huurverhoging betalen voor de positieve financiën van de corporatie. Want hun huis wordt er niet anders van. Althans, niet nu. Die van Pfeiffer is wel verduurzaamd, maar dat is jaren geleden. „Deze woning is van 1962. Die is toch al lang afbetaald?”

Onderhoud kost geld

De corporatie waar zij alle drie hun huis van huren is Reggewoon. Directeur John Olde Olthof van die corporatie heeft een iets andere kijk op de zaken het drietal. Hij snapt de zorgen, zegt hij, maar een bevriezing van de huur - zoals in 2020 en 2021 het geval was - is niet de oplossing voor hun problemen. Want Reggewoon zal wel moeten blijven onderhouden, investeren en verduurzamen. Dat kost geld. „Als we de huren bevriezen, gaat onze investeringscapaciteit omlaag en worden de huurders zelf daar de dupe van.” Misschien niet nu meteen, maar wel in de toekomst.

De prijzen van huurwoningen liggen nog altijd 30 procent lager dan die op de commerciële markt, stelt Olde Olthof, die tevens bestuurslid is van branchevereniging Aedes. Met de huidige energieprijzen is het volgens hem juist van belang dat huizen zuiniger worden. Immers: hoe minder energie er verbruikt wordt, hoe lager de woonlasten.

Lege portemonnee

„Leukpraat”, reageert Pfeiffer op haar beurt. De medewerkers van Reggewoon zitten immers niet in dezelfde situatie als zij. „We huren niet voor niets”, zegt ze. Laatst vroeg ze voor het idee op wat ze aan hypotheek zou kunnen krijgen. Het antwoord: 60.000 euro. „Daar kan ik net een garage van kopen.”

Als de verhoging er komt, zullen zij die niet betalen. Als vorm van protest. Om meer mensen mee te krijgen, gaan ze in hun omgeving flyeren. In de hoop dat het effect heeft, op het overheidsbeleid, al is de hoop daarop niet groot. „Of de corporaties doorhebben hoe krap sommigen het hebben?”, herhaalt Gea Huisman de vraag. „Ik denk het niet. En de regering weet dat al helemaal niet.”