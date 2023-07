Huursector in de vijf grote steden onder druk: aanbod daalt, terwijl aanvragen toenemen

De daling van het huuraanbod is volgens vastgoedexperts ingezet rond de invoering van de WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel in mei 2022. Door die regeling telt de WOZ-waarde van een huurwoning voortaan niet meer onbeperkt mee in de bepaling van de huurprijs, waardoor de huurprijzen flink daalden. Veel huurwoningen vielen daarmee terug naar de sociale sector. ,,Huurwoningen die vrijkwamen van huurders, werden veelal niet meer opnieuw verhuurd, maar verkocht’’, zegt Pararius-directeur Jasper de Groot.

Hogere vierkantemeterprijs

Door de groeiende krapte op de huurmarkt steeg het afgelopen kwartaal de gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven met 5 tot bijna 8 procent. Amsterdam spande hierin de kroon: nieuwe huurders betaalden in de hoofdstad 7,6 procent meer voor een vrijgekomen huurwoning. In Den Haag en Rotterdam was dat 7,3 procent, en in Utrecht en Eindhoven respectievelijk 5,1 en 5,8 procent.

Vastgoedexperts zien de ontwikkelingen als een voorbode van wat er te gebeuren staat als verdere regulering van de huursector plaatsvindt. Ook De Groot vond de cijfers tegen de context van de nieuwe overheidsmaatregelen niet verrassend. ,,Dit is een direct gevolg van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen om de woningmarkt te verbeteren.’’

Overbieden

De problemen in de huursector brengen met zich mee dat steeds meer potentiële huurders gaan overbieden. Voorheen was dit fenomeen enkel in de woonsector aan de orde. Verhuurders ontvangen volgens De Groot soms wel zo’n 250 aanvragen op een huurwoning, waarvan er pakweg vijftien worden uitgenodigd. ,,Zij bieden vervolgens tegen elkaar op om de woning te bemachtigen’’, zegt De Groot. ,,Dit is wat er gebeurt als het aanbod van huurwoningen in de vrije sector zo schaars is.’’