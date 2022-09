Ideeën Moeder Teresa leven voort: ‘Ze weten dat we voor ze bidden’

Mensen vinden de foto’s van Jurian soms te confronte­rend: ‘Dat laat mij juíst zien dat dit nodig is’

Schoonheid is relatief, weet de 47-jarige fotograaf Jurian den Besten inmiddels. Dat komt mede door zijn fotoserie Under my Skin, waarin hij onder andere mensen met albinisme, wijnvlekken, sproeten en grote hoeveelheden tattoos portretteert. ,,Mijn werk wordt soms als confronterend ervaren. Dat laat mij juíst zien dat dit nodig is.”

4 september