Identiteit van dode man in truck op parkeerplaats langs A1 bekend

Volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier gaat het om de chauffeur van de truck. De doodsoorzaak van de man is nog onbekend. Een misdrijf kan nog niet worden uitgesloten, zo meldt de politie. Er is inmiddels een team van rechercheurs en forensisch specialisten samengesteld om de doodsoorzaak te achterhalen.

Zaklantaarns

Op de parkeerplaats - die in de omgeving van Apeldoorn bekendstaat als ‘parkeerplaats Bruggelen’ - waren meerdere politiemensen en onderzoekers van de forensische opsporing aanwezig. Rijkswaterstaat sloot de parkeerplaats af zodat de politie alle ruimte had voor het onderzoek. Agenten zochten met zaklantaarns in de bosschages in de buurt op zoek naar sporen. Pas diep in de nacht werd de parkeerplaats weer vrijgegeven.