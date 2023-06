Iedereen helpt bij bizar ongeluk waarbij auto met klein meisje achterin wegzinkt in haven

met video Warm en zonnig komende week: kans(je) op eerste tropische dag van het jaar

Er is zomers weer in aantocht. De temperaturen lopen de komende dagen naar verwachting op. Tegen het einde van komende de week kan het zelfs tropisch warm worden, al is de kans daarop nog niet héél groot: zo'n 10 procent. Maar met 24 tot 28 graden wordt het na woensdag hoe dan ook een stuk warmer.