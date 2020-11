Iedereen is even gelijk, ook al denken sommigen daar anders over

Vogelgriep houdt huis onder wilde vogels: ‘Te bizar voor woorden’

23:01 Vogels langs de kust van Friesland leggen de laatste week massaal het loodje, vermoedelijk als gevolg van de vogelgriep. Vooral brandganzen zijn het slachtoffer. Ook in vijf andere provincies is het virus afgelopen week in het wild vastgesteld, net als op een aantal pluimveebedrijven.