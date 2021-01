Iedereen is influencer, maar wie heeft echt invloed op rellende jongeren?

Overheden zien echter nog altijd toekomst in vloggers en instagrammers. Na onrust op straat, afgelopen zomer in Utrecht besloot het Utrechtse stadsbestuur om influencers in te zetten om jongeren op het rechte pad te houden.



In Arnhem vroeg de gemeente populair Youtubers een video op te nemen in de aanloop naar oud en nieuw. E-gamer Paskie Rokus was een van hen. ,,Ik denk echt dat het goed is als er mensen van de jongere generatie naar voren worden geschoven’’, zegt hij.



,,Maar ik heb niet per se het idee dat ik heel veel invloed heb. Misschien wel iemand als rapper Lil’ kleine, of een populaire voetballer. Maar ik weet niet of deze mensen naar mijn kanalen kijken.’’



Zwanenberg wijst ook op het feit dat de groepsdruk juist vaak ontstaat in kleiner groepen op Telegram en Snapchat. ,,Daar vind je niet die bekende vlogger. Je moet dus niet per se kijken hoe bekend een influencer is, maar of hij of zij ook écht invloed heeft.’’