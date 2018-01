Iedereen paraat voor tweede keer hoogwater in één week

Nadat ons land begin deze eeuw te kampen had met de gevolgen van hoogwater in de rivieren is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de doorstroming. Zo moet het water dan snel naar zee kunnen. Rijkswaterstaat heeft in die afgelopen jaren ook projecten uitgevoerd waarbij de verstevigde oevers juist weer natuurlijker gemaakt zijn.



We hebben echter niet alleen te maken met de hoge eisen die we in Nederland aan de dijken stellen. Wanneer er in Duitsland problemen zijn, komt dat water ook onze kant op. Waterschap Rijn & IJssel heeft voor de zekerheid gisteren contact opgenomen met de collega's in Duitsland om te vragen hoe de toestand aan de Duitse kant is. De oosterburen melden echter geen problemen te verwachten.