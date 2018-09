Iemand moet oorspronkelijk zijn in zijn denken en doen om de algemene opinie te prikkelen

Asielaan­vraag Jawed S. jaar geleden al afgewezen

5 september De asielaanvraag van Jawed S., de verdachte van de aanslag op Amsterdam CS, blijkt in augustus 2017 al afgewezen in Duitsland. S. ging echter in beroep en was tijdens deze procedure vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Dat stelt het stadsbestuur van Ingelheim, de plek waar S. woonde.