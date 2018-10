Iets meer rokers proberen te stoppen

Tijd voor protest! Van verpleeg­kun­di­ge tot hoofdagent: 'Wij zijn boos'

10:04 Boze agenten, leraren, militairen en verpleegkundigen verzamelen zich vanavond om 18.00 uur aan het Lange Voorhout in Den Haag. Gekleed in het zwart gaan ze in een protestmars langs de betrokken ministeries. ,,De rek is eruit.''