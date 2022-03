Iets minder nieuwe coronagevallen, aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel gelijk

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal iets afgenomen. Er zijn 66.794 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er een paar honderd minder dan zaterdag, toen er na correctie 67.226 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is nauwelijks veranderd.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 374.507 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 53.501 nieuwe gevallen per dag. Afgelopen vrijdag schoot zoals voorspeld het aantal coronagevallen weer omhoog, en werd met 63.828 gevallen het hoogste aantal sinds 12 februari gemeld.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 1839 gevallen. Ook in steden waar carnaval is gevierd zijn veel besmettingen geregistreerd. Zo waren er in Den Bosch 1747 nieuwe gevallen, in Maastricht 1685 en in Breda 1471. In Utrecht werden 1433 besmettingen gemeld.

Het RIVM meldt zondag 4 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet perse dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Zaterdag registreerde het instituut negen mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Isolatie

Volgens de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen zondag 1211 mensen met het virus op verpleegafdelingen, per saldo tien meer dan een dag eerder. Op de intensive cares bleef het aantal patiënten gelijk: 157.

Op verpleegafdelingen kwamen in totaal 130 nieuwe patiënten binnen. Dat is het laagste aantal in zes dagen. Ic’s namen veertien nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op.

Het LCPS maakt in de dagelijkse cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en dan toevallig besmet blijken. Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie er mét of vanwege corona in het ziekenhuis ligt. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.