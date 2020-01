IFFR-directeur Bero Beyer en schrijver Mark van Wonderen te gast in De Ochtend Show to go

Directeur Bero Beyer van het Internationaal Film Festival Rotterdam en schrijver Mark van Wonderen zijn woensdag 22 januari te gast in De Ochtend Show to go.

Het 12-daagse filmfestival in Rotterdam gaat woensdag van start en Bero Beyer geeft alvast een voorproefje van wat ons te wachten staat. Het nieuwe boek Treurtrip van Mark van Wonderen ligt sinds deze week in de winkel. Van Wonderen vertelt ons alles over de meest treurige plekken van Nederland en waarom je daar juist wél naartoe zou moeten.

De Surinaamse president Desi Bouterse moet woensdag voor de Krijgsraad in Paramaribo verschijnen voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden. Als de president van Suriname niet verschijnt, zal het vonnis van 29 november, waarin hij voor 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, onherroepelijk worden. We bellen erover met Peter Meel, Suriname-deskundige van de Universiteit Leiden.



En we hebben contact met Annemieke Ruggenberg, woordvoerder van Save the Children, over het schoolgeldtekort in Irak waar Jezidi-kinderen de dupe van dreigen te worden.



Niels Klaassen praat ons bij over de laatste ontwikkelingen in de zaak van de Haagse ex-wethouder Rachid Guernaoui. Hij wordt verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim. Daarnaast beschuldigt justitie Guernaoui, van Groep De Mos, ook van het bevoordelen van een bevriend zalencentrum, via een integratiesubsidie.

Voorleesdagen met Kees van Kooten

Verslaggever Peter Boender is bij een school in Amsterdam waar de Nationale Voorleesdagen worden afgetrapt. Acteur en schrijver Kees van Kooten zal daar voorlezen aan een groep kinderen, maar voordat hij dat doet, vertelt hij ons meer over de kracht van voorlezen.



Tot slot spreken we met musicalactrice Vajèn van den Bosch over het Musical Awards Gala van woensdagavond. Van den Bosch speelt in de musical Kinky Boots, die tien keer is genomineerd.



De Ochtend Show to go is elke werkdag om 07.30 en 08.30 uur te zien op de website en Facebook van het AD. De show wordt maandag gepresenteerd door Hila Noorzai.

