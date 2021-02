‘IJsbaan in Dalen (Drenthe) kapotgereden na coronaruzie’

Ontzetting bij ijsliefhebbers in het Drentse Dalen vandaag. De plaatselijke ijsbaan is na discussie over het al dan niet openstellen van de baan vanwege de coronaregels kapotgereden, waarschijnlijk met een trekker, meldt De Telegraaf.

Of de vernieling bewust is aangericht, is volgens de krant niet helemaal zeker. Wel zijn er sterke vermoedens, omdat er in het dorp onenigheid zou zijn ontstaan over het openen van de ijsbaan in coronatijd.

Het bestuur van de plaatselijke ijsvereniging trok zijn handen ervan af en trad maandagavond af ,,We durven het niet aan”, zegt oud-voorzitter Henk Hamering tegen De Telegraaf. ,,Als je de coronaregels naleest, dan moet iedereen met ook maar een drup aan de neus van de baan verwijderd worden. Nou, na 10 minuten schaatsen in de kou heeft iederéén dat. Wij willen daar niet op acteren. Daarom kunnen we niet de veiligheid garanderen.”

Het nieuwe bestuur van de ijsvereniging denkt dat er wel geschaatst kan worden, al is het alleen maar voor kinderen, en liet water de baan inlopen om ijs aan te laten groeien.

„Tot dinsdagavond was er niets aan de hand”, zegt Erik Ruinemans, een van de nieuwe bestuursleden. ,,Maar vermoedelijk ergens rond 18.30 uur is er iemand met een trekker de baan opgereden. We konden onze ogen niet geloven toen we ’s avonds de ravage zagen.” Volgens Ruinemans stelde de trekkerrijder in kwestie dat hij sneeuw van het ijs wilde vegen. De ijsclub gaat alles in het werk stellen om de ijsvloer te herstellen en hoopt vrijdag alsnog open te gaan.

