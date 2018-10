IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard, einde MC Slotervaart nadert razendsnel

Volgens de ziekenhuisgroep was het nodig om uitstel van betaling aan te vragen omdat de zorgverzekeraars de financiering hadden stopgezet. De verzekeraars hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst. Ook voor het MC Slotervaart in Amsterdam, onderdeel van de ziekenhuisgroep, werd uitstel van betaling aangevraagd. Het Slotervaart-personeel wordt om 14.00 uur bijgepraat.

Inhuurkosten

De ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote krapte op de arbeidsmarkt. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd, aldus de MC Groep, waartoe de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart behoren.



Eerder gaf het ziekenhuis al aan in ieder geval open te blijven om de patiëntenzorg te kunnen overdragen. In de MC IJsselmeerziekenhuizen liggen momenteel nog zo’n 200 patiënten. Die moeten nu op termijn elders heen. Alternatieven zijn Zwolle, Almere en Harderwijk. Het betekent in ieder geval dat patiënten en familie een flink eind extra moeten reizen. Het is onzeker of het personeel het salaris over de maand oktober krijgt uitbetaald.

Praktisch niet haalbaar

Voor het Slotervaartziekenhuis is vooralsnog geen faillissement uitgesproken, maar dat scheelt niet veel meer. MC Slotervaart maakte gisteravond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Toeleveranciers laten het afweten, operatiekamers zijn dicht en freelancers komen niet opdagen. Het voornemen van MC Slotervaart de komende tijd 'gewoon' open te blijven, hoewel een faillissement onafwendbaar lijkt, blijkt praktisch niet haalbaar.



,,Mensen halen hun kantoren leeg”, meldt een anonieme medewerker. ,,Busjes werklieden reden gisteren af en aan om hun spullen op te halen. De apotheek gaat zijn voorraad op nul zetten.” Een andere ingewijde meldt: ,,Het is echt chaos. Alle poliklinische patiënten worden afgebeld. De meeste klinische patiënten moeten morgen zijn overgeplaatst of met ontslag.” Weer een andere bron zegt ook een heel snel einde te verwachten. ,,Maar wij hebben officieel nog niets gehoord en zijn aan het werk.”

Voldoende capaciteit

In het geval van een faillissement, hebben de ziekenhuizen in de regio Amsterdam naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg van het noodlijdende MC Slotervaart over te nemen. ,,Binnen het netwerk in de regio Amsterdam zou het moeten lukken’', zegt een woordvoerder van het VUmc in Amsterdam.

Volgens hem hebben de ziekenhuizen in de regio, de bewindvoerder van het Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gisteravond een ‘constructief gesprek' gevoerd over het garanderen van zorg en patiëntveiligheid. Daar waren onder meer het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het AMC, het UMC en het ziekenhuis in Amstelveen bij aanwezig. In het MC Slotervaart liggen nu nog ongeveer tachtig patiënten.

Het Zilveren Kruis bevestigt de gemaakte afspraken met ziekenhuizen. ,,De betrokken partijen hebben de handen ineen geslagen voor de opvang van de patiënten van MC Slotervaart, mocht dit nodig zijn. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang om te zorgen dat de patiënten uit Amsterdam, Amstelveen en Zaandam de zorg krijgen die zij nodig hebben.’'

Volgens de zorgverzekeraar is de spoedzorg ,,op geen enkele wijze in gevaar’', ondanks dat de spoedeisende hulp van het MC Slotervaart inmiddels dicht is. ,,De overige zes spoedzorglocaties in Amsterdam kunnen deze extra zorg goed leveren en zijn hierop voorbereid.’’

Overname

Er lonkt overigens een overname voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen. Er is een serieuze partij die dit overweegt. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad, Cees de Bruin, tegen Omroep Flevoland. Onbekend is welke partij geïnteresseerd is in de overname van de ziekenhuizen.

Burgemeester Ina Adema van Lelystad verwacht dat er vandaag of morgen meer duidelijkheid komt over overnamegesprekken over het ziekenhuis in haar gemeente. Dat zei ze op Radio1. Ze zou overname en dus een doorstart zeer toejuichen, omdat er dan tenminste weer perspectief is.