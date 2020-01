IJsvogel overleeft ritje in grille van auto: ‘Ik zag plotseling iets blauws’

IJsvogels zoeken soms een vreemde plek uit om een visje te vangen. Daar kwam Frits de Wert (68) uit Oostelbeers achter toen hij in zijn garage aan het werk ging en er eentje vond in de grille van een auto.

Hoe het vogeltje precies in de grille van de Opel terechtkwam is voor hem ook een raadsel. ,,Ik denk dat de auto aan het rijden was en de vogel er per ongeluk in is gevlogen”, zegt hij. ,,Zonder dat de bestuurder het gemerkt heeft.”

‘Ik zag plotseling iets blauws’

Die bestuurder bracht zijn auto voor een reparatie naar de garage Auto Kempen in Veldhoven waar eigenaar De Wert ermee aan de slag gaat, tot hij iets opvallends ziet. ,,In eerste instantie viel het beestje niet eens op. Toen zag ik plotseling iets blauws. Ik liep er naartoe en zag dat het een ijsvogel was. Het beestje bewoog niet dus in eerste instantie dacht ik dat hij dood was.”

Na wat gesleutel aan de grille kan De Wert deze omhoog tillen en de vogel voorzichtig uit zijn benarde positie bevrijden. Hij legt het vogeltje op zijn hand om te kijken of het nog leeft. ,,Plots bewoog hij. Dat was wel even een opluchting”, zegt De Wert.

‘Denk dat het goed met hem ging’

Het is de eerste keer dat De Wert met een voorval als dit te maken krijgt. ,,We hebben eerst een foto gemaakt en daarna de vogel losgemaakt.” Voordat de garage-eigenaar de vogel goed kan bekijken vliegt het bijzondere beestje weg. ,,Ik denk dat het naar omstandigheden wel goed met hem ging. Hij kon gelukkig in ieder geval weer vliegen.”