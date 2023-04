IJzeren discipline bracht Petra succes op NK Natural Bodybuilding: ‘Straks lekker pasta eten. Zo'n zin in!’

Tot haar eigen verbazing behaalde Petra (40) de eerste plaats op het Nederlands Kampioenschap Natural Bodybuilding. ,,Het was een complete verrassing’’, zegt ze enkele dagen later, nog altijd een beetje beduusd. ,,Ik was vooral bezig met mijn eigen zenuwen en onzekerheden. Veel andere deelnemers hebben al jaren ervaring. Ik had er totaal geen rekening mee gehouden dat ik kon winnen.’’

Petra Behage met de twee medailles die ze won op het NK.

‘Doe even normaal!’

Petra doet nog relatief kort aan bodybuilding. Aangezien ze slechte gewrichten heeft en daarom haar lichaam niet mag overbelasten, zwom ze altijd veel. Maar toen gingen, in de coronaperiode, de zwembaden dicht. 'Wat nu?’, dacht de inwoonster van Goes.



Ze besloot aan krachttraining te gaan doen. Eerst thuis, later ook in de sportschool. Dat beviel goed. Op een bepaald moment begonnen mensen haar aan te spreken. Dat ze er zo goed uitzag. ,,Iemand vroeg een keer waarom ik niet meedeed aan wedstrijden.



‘Doe even normaal!’, heb ik toen gezegd”, blikt Petra lachend terug. Toch was er een zaadje geplant. Min of meer voor de lol deed ze een fotoshoot. ,,Toen ik de resultaten daarvan zag, dacht ik: ‘Ben ik dit?’ Zo had ik mezelf in de spiegel nooit gezien.”

Geen anabolen

Petra zocht een coach waarmee ze zich voorbereidde op haar eerste wedstrijd: het Open Nederlands Kampioenschap van de INBA, de bond voor ‘natural bodybuilding’. Dat houdt in dat de deelnemers geen middelen als anabolen of groeihormonen mogen gebruiken.



Daar worden ze ook op getest. Spieren kweken doen de deelnemers bij natural bodybuilding met de juiste voeding én hard trainen. Tot haar eigen verbazing behaalde Petra een jaar geleden meteen een verdienstelijke zesde plaats. Dat motiveerde haar om door te gaan. Met een nieuwe coach bereidde ze zich de afgelopen maanden voor op haar tweede NK.

Petra Behage, nadat ze op het NK tot winnares was uitgroepen.

Het waren maanden van discipline. Neem het eten. ,,Ik at heel veel kip, groente en rijst”, zegt de kersverse Nederlandse kampioene in de klasse ‘Bikini Diva’s 40-plus’. Petra werkt in restaurant De Landbouw in Goes, waar ze veel lekkers voorbij ziet komen.



,,Als ik een pannenkoek zag, dacht ik heus wel eens ‘ooohhh, wat ziet die er lekker uit.’ Maar het kan gewoon niet. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Ik ga uitdagingen niet uit de weg en heb doorzettingsvermogen. Ik ben ook al maanden niet naar feestjes en verjaardagen geweest.”

Hakken van 11 centimeter

Vier keer per week doet Petra een paar uur aan krachttraining. Eén keer in de twee weken is dat een groepstraining bij haar coach Luc Chabot in Rotterdam. Hij maakt haar trainings- en voedingsschema’s.



Daarnaast moet ze ook nog oefenen op onder meer poses, loopjes en de manier waarop ze haar spieren goed kan laten zien. Die dingen zijn belangrijk tijdens wedstrijden. ,,Je loopt op hakken van 11 centimeter, dat had ik nog nooit gedaan voor ik hiermee begon!”



Alle inspanningen resulteerden vorig weekend dus in een prachtig resultaat: goud bij de Bikina Diva’s van 40 jaar en ouder.



En passant pakte ze ook nog brons in de tattoo-klasse. Los van deze resultaten, heeft het bodybuilden Petra naar eigen zeggen nóg iets moois gebracht: verbetering van haar gezondheid. ,,Een paar jaar geleden waren mijn knieën zo slecht dat ik soms in een rolstoel zat. Vooral bij dagjes weg. Dat hoeft nu niet meer.”

Niet naar het WK

Op basis van haar eerste plaats mag de inwoonster van Goes naar het WK in Manchester. ,,Maar ik was er totaal niet op voorbereid dat ik dit zou bereiken”, legt ze uit.



,,Daarom weet ik niet hoe ik het financieel moet gaan doen. Stel dat ik een sponsor zou vinden, dan wil ik zeker naar het WK gaan.” Samen met haar coach wil Petra nu nieuwe doelen bepalen. Wellicht gaat ze zich richten op een nóg uitdagendere klasse. Maar de komende tijd gaat ze vooral nagenieten van haar overwinning én genieten van het feit dat ze de teugels nu even een beetje mag laten vieren. ,,Ik ga straks lekker pasta eten”, zegt ze lachend. ,,Daar héb ik toch zin in!’’