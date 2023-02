Ik begin het nieuws een beetje te mijden, maar morgen absoluut niet

Met video Kat Boris is vier jaar van huis, maar blijkt kerngezond én om de hoek te leven: ‘Inmiddels echt een huiskat’

Boris was altijd al een avonturier, ging er wel vaker even vandoor. Soms een dag, soms een paar weken. Toen het gezin Biesboer in juni 2019 zijn nieuwe woning betrok, ging de kat weer op stap. Hij kwam alleen niet meer terug. Totdat er bijna vier jaar later ineens een telefoontje kwam: Boris bleek kerngezond te zijn en al die tijd op nog geen vijfhonderd meter verderop te hebben geleefd.