‘Ik ben gewoon een Nederlander, hoor’

Eerst maar eens over de mensen die er niet zijn. De twee Nederlandse spitzenkandidaten, Frans Timmermans en Bas Eickhout, zijn elders. Aspiraties voor de hoogste post in de EU, die van voorzitter van de Europese Commissie, maken het speelveld wat groter dan alleen ons land. En doordat de organisatie van het debat geen nummers 2 accepteert, moet de kiezer het vanavond doen zonder de PvdA en GroenLinks. Raar? Wel een beetje, maar er komen nog meer debatten.

Dan over de partijen die er niet zijn. Jezus Leeft bijvoorbeeld, en de Groenen, de Piratenpartij en Volt Nederland. Die maken volgens de organisatie geen kans, en mogen dus thuisblijven. Jammer? Ja, ook een beetje.

Busje

Wie er wel zijn, dat zie je al op de parkeerplaats van het Spoorwegmuseum in Utrecht, de locatie van dit lijsttrekkersdebat. Daar staat het busje van de VVD (‘Malik maakt meters’), en dat van Denk (‘Nederland is van ons allemaal’) en ook dat van de ChristenUnie (‘Stem voor een christelijk geluid in Europa’).

Binnen zijn de thema’s voor de tien lijsttrekkers overzichtelijk gehouden: klimaat, de Europese begroting, migratie en democratie. De standpunten van de partijen zijn niet verrassend, de clashes tussen de politici ook niet. Arnout Hoekstra (SP) en Malik Azmani van (VVD) botsen over het klimaat. De SP: ,,Het is zeer ernstig en we moeten in Nederland beginnen. En we willen een rechtvaardig beleid. De grootvervuilers komen ermee weg.” De VVD: ,,Ik heb niks met klimaatontkenners, maar het is geen wedstrijdje. We hebben er dertig jaar voor.”

Over de Europese begroting staan Marcel de Graaff (PVV), Esther de Lange (CDA) en Toine Manders (50Plus) tegenover elkaar. Of er vanwege de brexit extra geld moet komen, is de vraag. Maar daar komt niet echt een antwoord op. Het is makkelijk scoren als het over geld gaat. De PVV: ,,We geven sowieso al miljarden uit voor de EU en die faalt volledig. Nederland moet eruit.’’ Het CDA: ,,Stoppen met Straatsburg, dat scheelt een hoop geld.’’ 50Plus: ,,Laten we toch niet zo negatief doen over Europa.’’ De SP wil ook nog graag gezegd hebben dat het salaris van de Europese commissarissen veel te hoog is. ,,Hoezo moet dat 30 duizend euro zijn?’’

Optimist

Democratie is ook een heikel punt: schiet die op Europees niveau tekort? Sophie in ’t Veld (D66) vindt van niet: ,,Ik ben een optimist. Het Europees parlement is nog niet volwassen en moet nog veel sterker worden. En nee, Europa haalt geen macht weg bij de landen, maar we geven die juist terug aan de burgers.’’ Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) vindt van wel: ,,De EU wil uitgroeien tot een Europese staat, met een eigen leger en eigen belastingen. En het parlement is vooral een zangkoor op dit moment. Wij willen echte oppositie gaan voeren.’’ Als Ayhan Tonca (Denk) iets wil zeggen, krijgt hij van Eppink meteen om zijn oren dat wat meneer Erdogan in Turkije doet niks met democratie te maken heeft. Tonca: ,,Ik ben een Nederlander, meneer Eppink.’’

En dan het klapstuk: migratie. Heeft de EU migratie van buiten nodig? ,,Nee”, zegt Peter van Dalen (CU/SGP). ,,We hebben al zo veel goede mensen in Nederland en Europa. Laten we investeren in Afrika, zodat die mensen dáár een toekomst krijgen.’’ Ach, zegt Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren): ,,Waarom kijken we toch alleen hoe we mensen kunnen inzetten voor ons eigen voordeel, in plaats van hoe we ze kunnen helpen?’’ Nee, meent De Graaff van de PVV: ,,Anders hebben we straks geen Europa meer.’’ En Tonca van Denk vindt dat migratie niet het grote gevaar is. ,,Dat is het opkomend rechts-extremisme. Het gevaar zit in Europa zelf.’’