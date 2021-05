Ik gun mijn grote kinderen na anderhalf jaar op hun studentenkamers echt een onbezorgde vakantie

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 432. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Half Nederland schijnt al een zomervakantie geboekt te hebben. De reisbureaus komen plots om in het werk. Fijn hoor. Voor iedereen. Ik heb zelf wel enige gêne om het onderwerp aan te roeren. Er wordt nog keihard gewerkt in de ziekenhuizen, de pandemie is niet voorbij. Moeten we niet al blij zijn als we het eind ervan gezond bereiken?

Jazeker. Maar het leven gaat door. Dus ook hier in huis is vakantie wel een thema. Een beetje. Het ligt aan wie je het vraagt. De kleintjes zijn er eigenlijk nauwelijks mee bezig. Die zien wel. Als wij zeggen dat we deze zomer de stad niet uitgaan maar wel elke dag naar de dierentuin fietsen, zullen ze even gek opkijken, maar ook daar een feestje van maken.

Ikzelf ga ervan uit dat in juli de Europese grenzen grotendeels doorlaatbaar zijn. Dat we in ieder geval naar ons huisje in Duitsland kunnen. Daar willen we allemaal heel graag naar toe natuurlijk. Als hier ’s avonds de regen tegen de ramen slaat, verlangen we vaak naar Duitsland. Ook al slaat de regen daar net zo hard tegen de Duitse ramen.

Quote Mijn vrouw zegt dat we gerust op vakantie kunnen gaan, maar dat we haar dan bij de grens zullen moeten achterla­ten en weer oppikken als we terugrij­den

Toch is mijn vrouw in de kwestie van onze vakantieplanning wat cynischer. Begrijpelijk. Ze heeft nog geen zicht op vaccinatie. Nog niet op de eerste prik. Zij zegt half schertsend, half geïrriteerd geregeld dat we gerust kunnen gaan, maar dat we haar dan bij de grens zullen moeten achterlaten en weer oppikken als we terugrijden.

Dat doen we natuurlijk niet, dan rijden we samen terug. Maar ik moet zeggen dat mijn positiviteit ook voor de helft bravoure is. Stiekem knijp ik ’m een beetje. Dat je geen land in mag zonder in quarantaine te gaan, of zonder dat je in het bezit bent van negatieve PCR-uitslagen bij heen- en terugreis. Dat zou ik nog zieliger vinden voor mijn grote kinderen. Die gun ik, na anderhalf jaar op hun benauwde studentenkamers, echt even een maandje interrail of een onbezorgde campingvlucht naar Spanje. Het hoeft niet luxe te zijn, als het maar onbezorgd is.

En u? Hebt u al vakantieplannen? Of durft u nog niks te plannen. Gaat u never nooit meer vliegen? Of bent u onbevreesd? Blijft u lekker in de eigen tuin of op de camping in Nederland? Kunt u in maximaal 40 woorden vertellen hoe u ertegenaan kijkt?

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: