'Ik had kanker nodig om te stoppen met roken'

Quote Ik haatte mezelf 25 jaar lang omdat ik rookte Caroline Griep 'Het nieuws van de dag!' schreef ze op Facebook. Caroline Griep staat vierkant achter de actie van het Antoni van Leeuwenhoek. Het Amsterdamse ziekenhuis sleept tabaksproducenten voor de rechter wegens mishandeling omdat zij bewust de rokers zo verslaafd mogelijk maken en dus schade toebrengen.



Het is Griep (53) uit het hart gegrepen. Ze rookte 35 jaar lang. ,,Vanaf mijn vijftiende, de eerste tien jaar stond ik er niet zo bij stil. Maar daarna wilde ik stoppen en het lukte gewoon niet. Alles geprobeerd, bij Allan Carr geweest, pillen geslikt, acupunctuur, ik heb kapitalen uitgegeven. Ik haatte mezelf 25 jaar lang omdat ik rookte.''

Zwakke punt

Quote Als ik drink, ga ik ook roken Caroline Griep Het zwaarst denkbare afschrikmiddel dat er is, bleek uiteindelijk 'nodig' om Caroline van roken af te helpen. Ze kreeg kanker. Geen longkanker gelukkig, maar borstkanker. Maar zelfs na de chemokuren stak ze na het eerste glaasje alcohol toch weer een peuk op. ,,Dat bleek mijn zwakke punt: als ik drink, ga ik ook roken. Uiteindelijk werd ik zo depressief na elke sigaret, dat ik dacht: nu moet het echt stoppen. Ik ben bij Kick your Habits geweest in Amsterdam. Ik vond het al fijn om steeds met een psychotherapeut te kunnen praten. Ik ben ook meteen gestopt met drinken, want ik weet: bij het eerste de beste glas alcohol komt ook de verleiding van de sigaret weer om de hoek kijken. Maar de stok achter de deur was natuurlijk het feit dat ik al een keer kanker heb gehad.''



Ze is er nu een jaar vanaf. ,,Ik voel me bevrijd. Roken moet echt de wereld uit. Zoek hulp als je het niet alleen kan, voordat je in het Antoni van Leeuwenhoek belandt.''

Nog meer aangiften

Het Antoni van Leeuwenhoek volgt met de aangifte tegen de tabaksindustrie eerder aangevers, zoals onder meer enkele longpatiënten, het Tijdschrift voor Geneeskunde en het KWF. Het Antoni van Leeuwenhoek riep gisteren andere ziekenhuizen op hun voorbeeld te volgen.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) sloot zich meteen aan bij de aangifte. Dat bevestigde een woordvoerster van het UMCG. Jos Aartsen van de Raad van Bestuur van het UMCG noemt de aangifte van Antoni van Leeuwenhoek een 'fantastisch initiatief'. Diverse andere ziekenhuizen lieten gisteren te weten 'te overwegen' het voorbeeld van Antoni van Leeuwenhoek en het UMCG te volgen.

Het Openbaar Ministerie bestudeert al anderhalf jaar, na de eerste aangifte van lonkankerpatiënt Anne Marie van Veen, de mogelijkheid om de vier grote tabaksproducenten in Nederland strafrechtelijk te vervolgen. Een beslissing laat nog steeds op zich wachten.

6 vragen

De strafzaak tegen tabaksproducenten roept vragen op. Is dit het einde van de sigaret? En waarom wordt vet eten niet aangepakt?

1. Wat is het verschil met vet eten en drank?

Wordt vaak gezegd: Als je de tabaksindustrie aanklaagt, kan je net zo goed de vetindustrie en de alcoholbusiness aanklagen. Dat is hetzelfde. Maar dat is dus niet hetzelfde. Tabak eist veel meer levens dan alcohol: zo'n 20.000 per jaar tegenover ongeveer 1.700, in Nederland. Bovendien bevatten sigaretten meer schadelijke stoffen dan is toegestaan. Dat is strafbaar (zeggen de aangevers). Terwijl bijvoorbeeld een hamburger van de Mc Donald's niet vetter is dan toegestaan.

2. Waarom duurt het zo lang tot het Openbaar Ministerie beslist om tot vervolging over te gaan?

Omdat het complex is, zegt justitie zelf. En dat is het ook. Het gaat hier om zware mishandeling de dood tot gevolg hebbend. Waarvoor een complete industrie in de verdachtenbank moet belanden. Het is een unieke zaak en justitie wil niet onderuitgaan, dus moet ze uitgebreid bestuderen of dit kan.

3. Is er ooit eerder zo'n rechtszaak geweest?

Voor zover bekend niet. Ook niet in Amerika. Eerdere rechtszaken daar waren civiele zaken van zieke rokers die schadeclaims indienden tegen de tabaksindustrie. Maar een strafzaak, de tabaksindustrie veroordelen voor wat ze rokers aandoen, is nog nergens geweest. Ook niet in het buitenland. Advocaat Bénédicte Ficq is al diverse keren op tournee geweest om in het buitenland uit te leggen hoe de zaak hier wordt voorbereid.

4. Wat gebeurt er als er een strafzaak komt?

Dan zullen de vier aangeklaagde tabaksproducenten, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco Benelux en Japan Tobacco International, hun allerduurste en meest gehaaide advocaten naar de rechtbank sturen en de degens kruisen met de Nederlandse topadvocaat Bénédicte Ficq en haar collega's. Voor ongetwijfeld een lang en slopend gevecht.

5. Wat als justitie besluit niet tot vervolging over te gaan?

Dan beginnen Bénédicte Ficq en co. meteen een artikel 12-procedure om via het gerechtshof af te dwingen dat het Openbaar Ministerie toch tot vervolging overgaat. Dat gebeurt vaker en af en toe met succes.

6 .Wat als de aangevers de rechtszaak winnen?

Dan is het gedaan met de sigaret in zijn huidige vorm. Bijna alle sigaretten in Nederland zijn namelijk die veelbesproken 'sjoemelsigaretten': peuken met kleine gaatjes. Die gaatjes laten zuurstof toe, waardoor je minder slechte stoffen zou moeten inhaleren. Maar, en daar draait alles om, meetmachines houden geen rekening met het feit dat je met je mond en vingers een deel van die gaatjes afsluit en dus veel meer rommel binnenkrijgt dan is toegestaan.

De tabaksindustrie weet dat, zeggen de aangevers, en zou dus geen sigaretten met filtergaatjes moeten produceren. Als de rechter inderdaad zegt dat dat niet meer mag, krijg je sigaretten zonder gaatjes en noodgedwongen veel minder nicotine. Daar heb je als verslaafde roker niks aan. Dus óf je moet er 200 per dag roken en heel diep inhaleren, óf stoppen. Een overgangsperiode van enkele jaren voor die miljoenen verslaafde Nederlanders, zou een oplossing kunnen zijn.