Ik had ontelbare gesprekken die niet verder kwamen dan ‘Hoi’ of ‘Neuken?’

Er zijn van die momenten waarop je beseft dat je oud begint te worden. Zo vieren we volgende week alweer het 10-jarig jubileum van Tinder, de datingapp die het leven van zoekende singles voorgoed veranderde. Dit heugelijke feit bracht mij op een trip down memory lane. Ik ben van het uitstervend soort dat een periode voor en na de online dating revolutie heeft gekend. Ik kan me nog levendig een tijd herinneren dat je andere singles, zonder tussenkomst van je mobiel, in het wild ontmoette - kom er nog maar eens om. Maar ik reken mezelf ook onder de eerste generatie Tinderaars.